クロムハーツネックレスローラーペンダント

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【 ● 商品説明 ● 】クロムハーツCHROMEHEARTSネックレスローラーペンダントシルバーROLLER王道デザインですので、飽きもなく長くご愛用いただけます。人気のアイテムですのでご検討下さい1998刻印925シルバー友人が横浜のクロムハーツで買ったネックレスでほとんど付けてない美品で75000で買いましたが自分には似合わなく使用しないので出品しました値段もお気軽に相談くださいレザーを結んだのか首後ろにチャームが見えるかんじになってますが、ほどいたりしないでこのままの状態で発送しますネックレストップとレザー合わせての値段よりお得です