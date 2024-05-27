Mrs. GREEN APPLE ✖️ GU コラボ 半袖シャツ

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Mrs.GREENAPPLEとGUがコラボした商品です。着丈72cm身幅58cm男性でも女性でも着られます。サイズを参考にしてください。販売時、すぐにオンラインでも店頭でも売り切れてしまった人気商品です!!!もう販売してない貴重な商品です。着てくださる方にお譲りします。Mrs.GREENAPPLE大森元貴藤澤涼架若井滉斗ミセス