Carhartt チョアコート 襟コーデュロイ ダックジャケット 企業ロゴ 定番

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☆全品送料無料☆フォロー割引ご覧いただき誠にありがとうございます。徐々に商品を追加していきますので、よろしくお願いします。#古着屋うにいくら↑よろしければ他商品もご覧ください◯商品説明カーハート carharttジャケットミシガンチョアコートトラディショナルコート襟コーデュロイ企業ロゴ◯サイズタグ表記なし 2XL相当肩幅60cm身幅77cm着丈88cm袖丈57cm◯商品の状態こちらの商品は【1~2】ランクです。【新】新品または新品同様に近いもの。【1】多少使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはないもの。【2】使用感や部分的にやや傷や汚れがあるが、着用には問題がないもの。普段古着を買う方なら気にならない程度。【3】使用感や傷、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ。【4】大きな傷や汚れが見られるもの。古着上級者さんや、気にならない方、リメイクに使われる方におすすめ。【R】デッドストックor激レア。★状態について★古着なので多少の使用感はあります。気になった部分は写真に載せてますのでご確認お願い致しますm(__)m※出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。ご理解の上、ご購入をお願い致します。◯色カーキダークカーキ———————————その他の商品はコチラ↓#古着屋うにいくら