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spj594 Refined Pendant ジャスティンデイビス
商品番号 N66634587108
商品名

spj594 Refined Pendant ジャスティンデイビス
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー素材まで調べようと思ったのですが、製廃品で全然情報が出てきませんでした。白黒、青黒、赤黒の3色があって、これはそのうちの白黒になります。探しても出てこないので結構貴重なものです。残念ながらギャランティはありませんが、箱はあります。裏側に少しくすみと小傷ありますが、全体的には良品かと思います。寸法の画像全くわかりませんが、縦が約30ミリ、横が約14ミリです。
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