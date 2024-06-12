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オニキス調　ブラックオーバルリング　メンズ　シルバーアクセサリー　【18号】
商品番号 E94834301096
商品名

オニキス調　ブラックオーバルリング　メンズ　シルバーアクセサリー　【18号】
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらはオニキス調のブラックオーバルリングになります。シンプルなデザインながらも存在感があり格好良いです。一つつけるだけでも様になります。リング幅も太く高級感がある仕様となります。トムウッドやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。デザインがシンプルなのでコーディネートに取り入れやすくどなたでもお使い頂けます。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。韓国ファッションやストリート、ブラックコーデ、セットアップなどにも合うデザインです。リングはステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイド、トムウッドなど好きな方にもオススメです。【サイズ】18号（日本サイズ）————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中！#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ　#誕生日　#記念日　#贈り物　#プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン　#チェーン　#リング　#指輪　#ブレスレット　#ペンダント#ネックレス#ブラック　#ゴールド#シルバー　#オニキス5N61
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