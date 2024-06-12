オニキス調　ブラックオーバルリング　メンズ　シルバーアクセサリー　【18号】

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはオニキス調のブラックオーバルリングになります。シンプルなデザインながらも存在感があり格好良いです。一つつけるだけでも様になります。リング幅も太く高級感がある仕様となります。トムウッドやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。デザインがシンプルなのでコーディネートに取り入れやすくどなたでもお使い頂けます。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。韓国ファッションやストリート、ブラックコーデ、セットアップなどにも合うデザインです。リングはステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイド、トムウッドなど好きな方にもオススメです。【サイズ】18号（日本サイズ）————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中！#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン #チェーン #リング #指輪 #ブレスレット #ペンダント#ネックレス#ブラック #ゴールド#シルバー #オニキス5N61