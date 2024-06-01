シルバー925,ホイール,真鍮全金18金メッキ,イーグルフック細角太角エンド留具

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商品詳細
真鍮無垢18金メッキのイーグルフックと格安のシルバー925銀無垢ホイールのセットになります色々なカスタムにいかがでしょうか?イーグルフック材質真鍮無垢に18金メッキ横約2.45cm幅最大約1.1cm厚み約3mm重さ約2ｇ単品は3800円ホイール材質シルバー925銀無垢 直径約1.8cm厚み約1mm重さ約1.7ｇ単品は1900円発送はらくらくメルカリ便よろしくお願いします
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http://narcologia.ru/goods/Addict379218.html
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