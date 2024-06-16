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ティファニー　ヴィクトリノックス　マルチツール　アーミーナイフ　キーホルダー
商品番号 A62430891427
商品名

ティファニー　ヴィクトリノックス　マルチツール　アーミーナイフ　キーホルダー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 6,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tiffany\u0026co.ティファニーVICTORINOXビクトリノックスコラボ7マルチツールシルバーアーミーナイフキーホルダーキーリングシルバー925750　K18スモールブレード（ナイフ）ハサミ爪ヤスリマイナスドライバー(爪ヤスリ先端に付属)キーリンクを搭載したマルチツールです。本来下部に格納されているピンセットは欠品（Amazonで数百円程度で購入可能）、トゥースピックは格納された状態から動かない状態です。アウトドア、防災用にも。鑑定済みの古物市場にて購入。ヴィンテージ品になり、傷や変色等ございます。こちらも味としてお楽しみ頂ければと思います。また、こちらヴィクトリノックスロゴに750（18k）が流し込んであるものになりますが、すれてしまって外見はシルバーになっております。ナイフやハサミ等のツールは問題なくご使用頂けます。サイズ約18X56mm（格納時）付属品なしカラー···シルバー
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