【未使用】THE NORTH FACE ヌプシイーチップグローブ Lサイズ

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商品詳細
ノースフェイスヌプシイーチップグローブ（ユニセックス）NuptseEtipGlove手袋商品型番NN62120ブラックサイズ：L未使用使用せずにクローゼットにて保管していたため、ゴムの劣化などなくきれいです。状態については写真にてご確認お願い致します。サイズについても写真にてご確認お願い致します。#THENORTHFACE48
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