☆CHROME HEARTS クロムハーツ ラウンドCHプラスリング 14号

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★8月15日に一旦全ての商品を取下げます。ご覧頂きありがとうございます。CHROMEHEARTSクロムハーツラウンドCHプラスリングバンドリングになります。中古でもあまり見かけないものになります。お好きな方、お探しの方いかがでしょうか！？先日、ブランド買取・販売専門店のブリングにて購入致しましたがサイズが合いませんでしたので泣く泣く出品しております。※個人情報が記載されてありますので明細の付属は致しません。予めご了承くださいm(__)mサイズ：14号宜しくお願い致します。