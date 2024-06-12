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ガルニ　シルバーリング
商品番号 Y36043736823
商品名

ガルニ　シルバーリング
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー約10年ほど前に購入したものです。古いものなので変色有りです。正確な号数は不明ですが、内径1.8cmです。
http://narcologia.ru/goods/manufacture121641.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox909339.html
http://narcologia.ru/goods/unusable849574.html

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