ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
カラー···シルバー約10年ほど前に購入したものです。古いものなので変色有りです。正確な号数は不明ですが、内径1.8cmです。
http://narcologia.ru/goods/manufacture121641.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox909339.html
http://narcologia.ru/goods/unusable849574.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture121641.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox909339.html
http://narcologia.ru/goods/unusable849574.html
GARNI ガルニ メンズシルバーリング GO20366-67-68 | 国内最大級 ...
GARNI (ガルニ) シルバーリング スターリングシルバー
GARNI - 【取り寄せ】クロッケリー リング / Crockery Ring / シルバー ...
RING | GARNI ONLINE STORE | ガルニ【公式通販】
GARNI (ガルニ) シルバーリング スターリングシルバー
GARNI ガルニ SILVER 925 シルバー リング シルバー系 21.5号程度【中古】
GARNI (ガルニ) シルバーリング
GARNI/ガルニ】GARNI シルバーアクセサリーカタログ「リング編 ...
GARNI/ガルニ シルバーリング/指輪 ロゴ入り SILVER 19号の買取実績 ...
GARNI - GARNI ガルニ シルバーリング 9号 ピンキーリングの通販 by ...
GARNI ガルニ シルバーリング クリスマスファッション www ...
格安正規店】 GARNI - GARNI(ガルニ) silver925 刻印 スタンプロゴ ...
ガルニ/リング/SILVER/17号/SLV/スカル/シルバーリング