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美品　SCALAL スカラー　オーダー　スーツ　ジャケット　パンツ
商品番号 P79671659272
商品名

美品　SCALAL スカラー　オーダー　スーツ　ジャケット　パンツ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最高級のオーダースーツです。サイズ平置きジャケット　肩幅42cm丈68cm腕51cm腹回り43cmズボン　ウエスト36cm股下65cm股上32cm太もも周り26cm素材忘れましたが間違い無くいい素材です　色写真でご確認ください状態極美品備考　右内ポケット付近に　ネームあり　股のところ補強済みオーダースーツ銀座ささきパリスカラー　SCALALこだわりの1着です、よろしくお願い致します。季節感···春、秋
http://narcologia.ru/goods/financier433960.html
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