美品　SCALAL スカラー　オーダー　スーツ　ジャケット　パンツ

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最高級のオーダースーツです。サイズ平置きジャケット 肩幅42cm丈68cm腕51cm腹回り43cmズボン ウエスト36cm股下65cm股上32cm太もも周り26cm素材忘れましたが間違い無くいい素材です 色写真でご確認ください状態極美品備考 右内ポケット付近に ネームあり 股のところ補強済みオーダースーツ銀座ささきパリスカラー SCALALこだわりの1着です、よろしくお願い致します。季節感···春、秋