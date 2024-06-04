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商品詳細
SBTリングの方の説明です（1〜8枚目の写真）水が流れる波のようなスクロール文様に、クロスモチーフが折り重なる美しいデザインです。模様が浮き出るように燻（いぶ）されています。男性だけでなく、女性にも身に着けやすいリングです。カラー：シルバー素材：シルバー（925）重量：約9gサイズ：内径 約19mm（日本サイズ 19〜20号）／リング幅 約5mmクロムハーツの定番リングです。（9〜13枚目の写真）サイズは18号前後です。スクロールバンドの中古は状態にかなり差がありますが、こちらはモチーフも刻印もしっかりしていて、状態良好だと思います。シルバーの燻の雰囲気も良いです。※磨いて発送いたしますどちらもメルカリで買ったものなのですが全く付けないので欲しい方に
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