FENDI リング メンズ Mサイズ

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商品詳細
FENDIのメンズ用リングです！何度か使用しており、やや傷等ありますが、ぱっと見で目立つような傷はございません。使用することが無くなり手放すこととしました。気になることがありましたらご連絡ください！
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