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FENDI リング メンズ Mサイズ
商品番号 X92039960408
商品名

FENDI リング メンズ Mサイズ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIのメンズ用リングです！何度か使用しており、やや傷等ありますが、ぱっと見で目立つような傷はございません。使用することが無くなり手放すこととしました。気になることがありましたらご連絡ください！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln688902.html
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