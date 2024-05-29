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北米限定品 モンスターエナジー 非売品 NEW ERA コラボキャップ
商品番号 T92073608748
商品名

北米限定品 モンスターエナジー 非売品 NEW ERA コラボキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレーモンスターエナジーmonsterenergyの非売品、NEWERAコラボキャップです。北米限定として製作された物ですので、生産数も少なく極わずかで貴重なキャップです。金メダリスト平野歩夢選手が着用していたことでも注目を浴びた商品です。キャップのモデルは9FIFTYで、形状・デザインは59FIFTYと同じですがその違いはリアに樹脂製のスナップバックがついているタイプです。#ニューエラ#モンスターエナジー#北米限定品#非売品
http://narcologia.ru/goods/choice934185.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric1045.html
http://narcologia.ru/goods/recommended457190.html
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