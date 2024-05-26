【激レア】　ファミコン「ガーディック外伝」箱・説明書つき

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商品詳細
【激レア】 ファミコン「ガーディック外伝」箱・説明書つきファミコンソフトの「ガーディック外伝」です。《箱・説明書つき》が出品されるのは、かなり珍しいと思います。不織布のイラストも付いています！あと、パスワードのメモが入っていました。（ひょっとしたら強いのかも）動作確認はしておりません。また、透明のプラスティックケースがありませんのでご注意下さい。古いものなのでご理解の上お願いします。#ファミコン#ファミリーコンピュータ#ガーディック外伝#箱付き#説明書付き#コンパイル#えいえるじい
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