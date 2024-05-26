PS4『夜廻三』Nippon1.jpショップ　限定版

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Nippon1.jpショップ限定版PS4夜廻三になります。購入後ソフトだけプレイする為にフィルムを開封しました、他は手をつけてません。3面BOX 描き下ろし豪華箔押し仕様箔押しスリーブサウンドトラックCD(1枚組)「夜廻」シリーズのメインテーマを中心に収録アートブック縦191㎜×横135㎜、フルカラー、表紙込み約64ページ「夜廻」シリーズの設定画やゲーム・販促で使用されたイラストを収録※本アートブックには『深夜廻』初回限定版に付属のアートブックに収録されているイラストも収録されております。描き下ろしイラストピンバッジ10種！即購入可