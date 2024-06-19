NEOGEO　ROM版　キングオブファイターズ99 希少品　激レア　ネオジオ

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商品詳細
NEOGEO(ネオジオ）THEKINGOFFIGHTERS（キング・オブ・ファイターズ）になります○●状態動作確認済、問題なし。差し込みにちょっと癖あります。●付属品：箱、説明書。●その他、注意事項：特に目立った傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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