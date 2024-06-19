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商品詳細
【古書・昭和31年】九州史料叢書第10 益軒資料（三）居家日記・雑記陰・雑記陽（K_0817）■形態：横15.5×縦21.4×厚1㎝ 並 手書き■頁数：140頁■編纂者：九州史料刊行会 代表者 竹内理三■発行所：九州史料刊行会 ■発行日：昭和31年11月17日発行■定価：非売品■対象：古書にご理解のある方■状態：表紙/折れ・シミ・汚れ 背/上下破損（修復予定）・汚れ・ヤケ 裏シミ・汚れ 三方/ヤケ・汚れ・シミ 中頁/ヤケ・折れ■発送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。
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http://narcologia.ru/goods/Adder1675.html
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★古書・昭和31年】九州史料叢書 第10 益軒資料（三）居家日記・雑記陰・雑記陽
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