BTS 防弾少年団 バンタン 勉強 韓国語勉強教材 BTSと一緒に学ぼう！

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商品詳細
BTSと一緒に韓国語を学べるというものです。中身は1部書き込みがあるので値下げは大幅にできると思います！定価13980円素人保管なので神経質な方は購入をお控えください。購入後の返品、交換などアンチ等は受け付けておりませんのでご了承ください。コロナウイルス感染拡大防止の為包装の際は、アルコール除菌をさせて頂き気軽にコメントしてください！！^^
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