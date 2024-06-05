NIRVANA HELLOH？ Tシャツブック ヴィンテージ バンドT 写真集

NIRVANA/VINTAGET-SHIRTBOOK「HELLOH？」”SOFTCOVEREDITION”カート・コバーン生誕50年ニルヴァーナ結成30周年を記念し、5年前の2017年に出版したNIRVANAVINTAGET-SHIRTBOOK「HELLOH？」。完売していたこちらの、ソフトカバー版のリリース。2～3度読んだ後、暗所保管していたものです。細かい擦れ等ご容赦ください。断りなしでゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。状況に応じてゆうパケットポストやスマリを利用して発送手続きいたします。その場合、日中早い時間に投函しても、荷物受付が翌日になる可能性があります。上記ご理解ご了承いただける方のご購入をお願いいたします。☆バラ売り不可☆値下げ不可☆即購入OKkurtcobain