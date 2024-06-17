【未開封】激レア ドラえもんっち ドラミっち2個セット

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商品詳細
未開封バンダイドラえもんっち・.ドラミっち2個セット２個とも未開封品であり、当時物としてはキレイです。開封しておらず、動作確認はしておりません。気になる点あれば画像追加しますのでお気軽にご質問ください#バンダイ#たまごっち#レトロ
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