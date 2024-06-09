フォトアート/現代アート/モダンアート/モデルルーム展示品

◎タイトルBello'sItem☆フォトアート/現代アート/モダンアート/北欧/モデルルーム展示品検:アルフレックスカッシーナマスターウォール◎サイズ縦:70横:80＊単位はcm◎コメントモデルルームにて数々の有名ブランド家具と一緒に展示されていた品となります。落ち着いた色合いの中にも存在感があり、寝室、リビング…どの部屋にもマッチいたします。どんなスペースに置いても軽やかで、空間を小粋に引き締めてくれますのでリビングでの使用はもちろんのこと、オフィスの応接室などにもオススメの逸品です。中古品のため、額部分に傷があります。画像にてアップしてありますので必ずご確認ください。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。



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