お値下げしました！社長とあんあん 全22巻

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商品詳細
「社長とあんあん～はじめての夜～」佐々木柚奈定価:￥429#佐々木柚奈#佐々木_柚奈#本#コミック／コミック全巻新品で購入しましたが長年の自宅保管、経年劣化により写真のように特に前半部分が日焼けしてます！読む分には支障ありません☆なので、神経質な方はご遠慮ください(＞＜)※お安い方法での発送となります、ご了承ください|ω`)
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