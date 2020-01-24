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‘TWICELIGHTS' IN JAPAN ブランケット
商品番号 U41010362269
商品名

‘TWICELIGHTS' IN JAPAN ブランケット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私が4〜5年前にTWICEにハマっていた時にLiveのグッズ売り場で買った商品です。1度も開封はしていないため新品・未使用です。
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