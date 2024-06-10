ブルーロック 全巻セット 1-25巻 漫画

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商品詳細
状態は目立つような焼けやスレはなく、中古品にしてはキレイな方だと認識しています。あくまで中古品になるため、神経質な方や美品をお求めの方は購入をお控えください。発送する際は水濡れ防止対策をし、緩衝材で包んで発送をします。※即購入可※バラ売り不可
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