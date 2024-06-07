SONY PlayStation２　SCPH-15000

SONYPlayStation２（SONYSCPH-15000）です。出品にあたり、動作確認（本体の起ち上げ•メモリーカードの動作•各ソフトの動作）全て異常ありませんでした。本体•内容品全て揃っています。本体以外に‥‥◉ソフト１２本◉メモリーカード３枚（うち、１枚は未開封です ので、動作確認はできていません。）◉別売コントローラー（連射対応）‥‥もセットします。2000年7月26日に購入しました。（箱に記載があります。）購入後、かなりの年月が経過していますが、状態はかなりいい方だと思います。【気になる点】○箱に若干のキズあり○メモリーカードの箱にダメージあり○ソフトのパッケージにスレあり○値札のシールが貼ってある•はがしたあとがある○マジカル頭脳パワーの帯にダメージあり○印刷物の『アナログコントローラー』の紙が 日焼けで黄ばんでいる全体的に状態は良好ですが、使用品ということをご理解下さい。完璧品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。以上よろしくお願いいたします。#ソニー#SONY#PlayStation2#プレイステーション２



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