オシャレ魔女ラブandベリー ゲーム カセット カードリーダー カード15枚

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商品詳細
内容・ゲームカセット(ケース付)・カードリーダー・カード15枚(DS本体は付きません)バラ売り不可23/8/10ゲームカセット、カードリーダーのDSでの動作確認済(画像3枚目)ゲームカセットに文字は消えていますが名前を書いた跡が残っています。その他、傷や汚れは多少ございますが問題なく遊べます。ご了承いただけるかたのみご購入お願いいたします。
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