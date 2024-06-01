

Air Force 1 '07 LX ホワイト 25cm | labiela.com



ナイキ エアフォース・ワン ´07LX 25センチ-



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NIKEエアフォース1'07LX25.0センチ新品未使用品色、ホワイト/ホワイト/ミントフォーム/ファントムクラシックなペイズリープリントナイキにて購入しました。タグ付き撮影のため、片方のみ箱からだしたのみです。試着もしていません。素人保管の為ご理解頂ける方は是非よろしくお願い致します。