THE KING OF FIGHTERS（キング・オブ・ファイターズ）98

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商品詳細
SNKNEOGEOネオジオ KOF98THEKINGOFFIGHTERS（キング・オブ・ファイターズ）98動作確認済みですがカセットROMの抜き差しが必要な場合があります。古いゲームソフトなのでノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致しますm(*__)mぷちぷちで包んで宅急便コンパクト専用箱に入れて発送致します！
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