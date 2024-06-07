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THE KING OF FIGHTERS（キング・オブ・ファイターズ）98
商品番号 C56456583081
商品名

THE KING OF FIGHTERS（キング・オブ・ファイターズ）98
ブランド名 エスエヌケイ
特別価格 税込 17,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SNKNEOGEOネオジオ　KOF98THEKINGOFFIGHTERS（キング・オブ・ファイターズ）98動作確認済みですがカセットROMの抜き差しが必要な場合があります。古いゲームソフトなのでノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致しますm(*__)mぷちぷちで包んで宅急便コンパクト専用箱に入れて発送致します！
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