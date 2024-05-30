プレイステーション5

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商品詳細
プレイステーション5です。昨年の11月ごろに購入しました。コントローラは新品のものを購入したばかりなので綺麗な状態です。HDMIケーブル、Type-C、電源ケーブル、非純正のスタンドをお付けして発送いたします。動作確認、初期化完了しています。個人保管なので多少ホコリ等ございますのでご注意ください。購入希望の方はコメントをお願いいたします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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