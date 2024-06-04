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セルマー　サックス　ダブルケース
商品番号 C13271619613
商品名

セルマー　サックス　ダブルケース
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 23,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマー・パリ製セミハード、アルトサックス\u0026ソプラノサックス(デタッチャブル)用ダブルケースです。ソプラノはネックが取り外せるタイプ(デタッチャブル)のみ対応です。5年ほど前に購入しました。ストラップに若干の使用感がありますが、その他はとても綺麗な状態です。即購入OKです。○セルマー・パリ製○タイプBソプラノはシリーズⅢなどネックを取り外せるタイプ専用○カラー：ブラック○重量：4.2kg○寸法：約640mm×約200mm×約385mmリュック式になるストラップ付属定価103.000円(税抜)
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