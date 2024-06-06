非売品 B2ポスター 怒首領蜂　大往生 臨廻転生　Switch PS4 販促

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怒首領蜂大往生 臨廻転生」はPS4 / Switchに向けて12月7日に発売。限定 ...



ヨドバシ.com - エムツー M2 怒首領蜂大往生 臨廻転生 限定版 [PS4 ...

玩具屋の店内にて展示予定だった販促用ポスターです。サイズはB2になります。新品未使用品ではございますが、一部に多少の表面の塗装の剥がれ、かすれ、傷、汚れ、凹みなどがございます。商品状態につきましては、出品中のお写真よりご確認くださいませ。こちらご了承いただける方のみお手続きをお願いいたします。発送方法につきましては、ポスター用の細長い段ボールに丸めて発送予定でございます。▼他出品中の商品もございますので、以下よりぜひご覧くださいませ#ポスターtakaraya---#非売品#販促#販促ディスプレイ#店頭ディスプレイ#店頭POP#Switch#PS3#PS4#PS5#PSP#任天堂