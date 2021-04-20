【size M】僕のヒーローアカデミア轟焦凍 Tシャツ 公式ライセンス商品

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商品詳細
僕のヒーローアカデミア公式ライセンス商品━━━轟焦凍Tシャツ【sizeM】━━━身丈70㎝ 肩幅57㎝ 袖丈23㎝ 身幅57㎝※出品したお品は未開封品の為、公式サイトより引用してます。材質：綿100％※画像のように2つ折りの状態で売られており、購入時からテープが貼ってあります。〇即購入OK✔値下げ不可〇メルカリ便配送(配送サイズギリギリの為防水対策のみで梱包させて頂きます。予めご了承下さい。)保管環境／ペット、喫煙者無し
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