SEVENTEEN ジョンハン うちわセット

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SEVENTEENのジョンハンうちわセットになります！袋に入っているものは新品未開封です。その他は1度使っています。傷があるためご確認お願い致します。何か気になることがありましたらコメント宜しくお願い致します(̳ᴗ̫ᴗ̳)セブチ2019JAPANTOURHARU2018idealcutソウルコンアンコンCARATRANカラットランド