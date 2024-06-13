ポケモンカードゲーム 未開封26パック まとめ売り

ポケモンカードゲーム未開封26パックまとめ売り#れさいちのポケカ仰天のボルテッカー漆黒のガイスト白銀のランスイーブイヒーローズ蒼空ストリーム摩天パーフェクトフュージョンアーツスターバースバトルリージョンスペースジャグラータイムゲイザーダークファンタズマPokemonGOロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガーVMAXクライマックスシャイニースターVVSTARユニバーススカーレットexバイオレットexトリプレットビートクレイバーストスノーハザード25thANNIVERSARYCOLLECTION爆炎ウォーカー各1パックずつ、合計26パックです。初期傷、サーチ痕等があります。ご理解頂ける方のみ、ご購入ください。パックの中身で評価される方はご購入をご遠慮ください。トラブル防止のため、【プレイ用】としてご購入ください。コレクション目的の美品をお求めの方は購入をご遠慮ください。他にも出品しております。#れさいちのポケカ是非ご覧下さい。即購入、無言OKです。コメント交渉中でも、即購入の方優先です。発送は濡れ折れ対策をして送ります。ペット、喫煙者はおりません。配送方法の変更や気になる点がありましたら、購入前にコメントください。#ポケカ#ポケモンカードゲーム#ポケモンカード#ポケモン#仰天のボルテッカー#シャイニースターV#連撃マスター#一撃マスター#双璧のファイター#漆黒のガイスト#白銀のランス#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#フュージョンアーツ#VMAXクライマックス#スターバース#バトルリージョン#スペースジャグラー#タイムゲイザー#ダークファンタズマ#Pokemon_GO#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#スカーレットex#バイオレットex#トリプレットビート#クレイバースト#スノーハザード#爆炎ウォーカー