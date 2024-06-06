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商品詳細
SONYPlayStation4CUH-7200BB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY2018年10月21日に新品にて購入しました。初期化済みです。HDMIケーブルは付属の純正品ではなく、社外品となります。USBケーブルも付属の純正品ではなく、プレイステーション公式オフィシャルライセンス商品のケーブル（新品未開封品）となります。おまけとして、PS4縦置きスタンドSONYソニー純正品（元箱あり）とDUALSHOCK4充電スタンド（充電台、ＡＣアダプタのみ）を付けます。
http://narcologia.ru/goods/reboot353836.html
http://narcologia.ru/goods/assessor53203.html
http://narcologia.ru/goods/troupe79911.html
PS4 PRO CUH-7200BB01 スタンド\u0026コントローラー充電器セット
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