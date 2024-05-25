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Honey Bee F-15N ギター
商品番号 L19692068494
商品名

Honey Bee F-15N ギター
ブランド名 ハニービー
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HoneyBee初心者向けアコースティックギター7〜8年前に新品購入したものです。1ヶ月程度しか弾かず、部屋に立てて飾っていました。弦はおそらく全部張り替える必要があると思います。小傷がありますが、スタンドから倒れたりしてついたものです簡単な折りたたみスタンド、ストラップ、ソフトケース、ピック２枚付いています。ダンボールにいれて発送します。#アコースティックギター
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