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商品詳細
「外科系医師が知っておくべき創傷治療のすべて」日本創傷外科学会/鈴木茂彦/寺師浩人#日本創傷外科学会#鈴木茂彦#鈴木_茂彦#寺師浩人#寺師_浩人#本#自然／医療・薬学・健康⭐️この商品は裁断済みです。書き込み等はなく、かなり綺麗な状態です。〜お願い〜・裁断済みの書籍です。裁断・スキャナにて取り込み済の書籍であることをご理解下さい。・裁断済みのため状態を「目立った傷や汚れなし」としていますが、中身は状態良好です。•中古品であることを御理解頂ける方の購入をお願い致します。
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外科系医師が知っておくべき創傷治療のすべて: 書籍／南江堂
商品詳細ページ | メディカルブックセンター
外科系医師が知っておくべき創傷治療のすべて
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