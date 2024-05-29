Legend LTE-Z TT CA

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商品詳細
★LegendLTE-ZTTCA2021年限定カラー★初心者の方の入門用にもおすすめです！☆商品状態☆・ピックガードに使用に伴う細かいキズがありますが、それ以外はヘッド、ネック、ボディ等に目立つキズはなく、比較的きれいな状態です。・音出し確認済みで、演奏は問題ありません。☆付属品☆ソフトケース□清掃後、自宅に保管しております。□あくまで中古品になりますので、ご理解頂いた上でご購入頂けますと幸いです。□ペット、喫煙者はおりません。□発送の際はプチプチのクッション材とダンボール等で梱包させていただきます。#テレキャスタータイプ#エレキギター
http://narcologia.ru/goods/unusable819274.html
http://narcologia.ru/goods/injure852267.html
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レジェンド ギター テレキャスター Legend LTE-Z を弾かせていただきました。
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