Legend LTE-Z TT CA

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レジェンド ギター テレキャスター Legend LTE-Z を弾かせていただきました。

★LegendLTE-ZTTCA2021年限定カラー★初心者の方の入門用にもおすすめです！☆商品状態☆・ピックガードに使用に伴う細かいキズがありますが、それ以外はヘッド、ネック、ボディ等に目立つキズはなく、比較的きれいな状態です。・音出し確認済みで、演奏は問題ありません。☆付属品☆ソフトケース□清掃後、自宅に保管しております。□あくまで中古品になりますので、ご理解頂いた上でご購入頂けますと幸いです。□ペット、喫煙者はおりません。□発送の際はプチプチのクッション材とダンボール等で梱包させていただきます。#テレキャスタータイプ#エレキギター