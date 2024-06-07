BTSセット 一番くじ ガチャ 写真集 メモリーズ

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BTSセット引っ越しのため出品です。一部欠品してるものもありますので、画像確認していただきお願いします。tinytan一番くじセットmicdrop(ジン抜け、ジミングク袋なし)出していましたが飾ってただけなので汚れ等なしdynamiteジンのみ(未使用新品)dynamiteガチャジン抜け、傷汚れなしレモナ缶(中身なし)キシリトール集合、Vボトル(中身なし、最初に中身のみ出しました)雑誌 RollingStone(折り目なし、新品同様)写真集集合(新品同様)BTS2022SEASON'SGREETINGS(メモ用紙のみ使用、残1/4)BTSSpecial8Photo-Folio「Us,Ourselves,\u0026BTS'We'」(折り目なし)PERMISSIONTODANCEONSTAGE]MINIPHOTOCARD(ジン抜け)tinytanカフェ RMコースターファンクラブ特典トレイ(未使用新品)その他おまけあり(9割キムソクジン非公式)#BTS#防弾少年団#RM#JIN#SUGA#JHOP#JIMIN#Ｖ#Jungkook