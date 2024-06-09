新品 キルラキル ザ・ゲーム -異布- 人衣魅徹弩 撲枢（リミテッドボックス）

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アニメ「キルラキル」が”耐繊(対戦)アクション”としてゲーム化！「天元突破グレンラガン」のメンバーが再び結集して制作し、2013年10月から2014年3月まで放送、BD\u0026DVDのシリーズ累計実売数は12万枚を超える人気の高いオリジナルテレビアニメーション「キルラキル」をゲーム化！圧巻のビジュアルと演出によって描かれる「原作再現」と「IFの物語」が楽しめる爽快対戦アクションゲーム！■ストーリーモードは本作だけのオリジナル！搭載されているストーリーモードは、原作アニメのある部分から分岐する「IFの物語」。シナリオは原作脚本担当の中島かずき氏が書き下ろす「もうひとつのキルラキル」！本作では「鬼龍院皐月」が主人公であり、さらに新衣装も登場する。原作とは一味違う「キルラキル」を体験しよう！#新品#未開封#未使用#キルラキル#アークシステムワークス#ゲームソフト#ゲーム#テレビゲーム#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#プレイステーション4#プレステ4#プレステ#限定版#限定盤#限定#初回版#初回盤#初回#初回限定#アクション#あらいぐま財閥