KAWAI 河合楽器 電子ピアノ CN25R 88鍵 デジタルピアノ I276

【購入前に必ずお読みください】ーーー配送料金無料エリアーーー※大阪府大阪市東淀川区、井高野駅から約20km圏内上記エリアに該当しない方は、【送料が別途発生】しますので購入前にコメントをください。メルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。引き取りに来られる場合は価格の相談いたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー河合楽器の電子ピアノCN25Rです。盤『レスポンシブ・ハンマー・アクションIII』を搭載し、機能名を音声で知らせる「音声アシスト」を搭載しています。メーカー河合楽器型式CN25R年式2017年製鍵盤レスポンシブ・ハンマー・アクションIII鍵盤数88鍵最大同時発音数192音音色数19アンプ出力20W×2スピーカー12cm×2ヘッドホン端子2系統サイズ幅x高さx奥行1360x860x405mm重さ42kg状態目立った大きな傷汚れはありませんが使用に伴う小傷はございます。動作確認済み#I276家具、家電、アウトドア、筋トレ器具、生活用品、幅広くその他商品多数出品しております！ハッシュタグをつけて↓#総合リサイクルPLAZA○○○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されます。まとめて購入していただけた場合、お値引きの相談、交渉も承っております。是非、検索してみてください！



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