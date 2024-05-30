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マーベルレジェンド　ヴェノムプール
商品番号 P52824452877
商品名

マーベルレジェンド　ヴェノムプール
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 7,649 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドのヴェノムプールとなります。ビルド組み立て後は飾ることなくジップロックにて保管していました。関節の緩みや傷もなく美品です。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。ピータースパイダーマンフィギュアホットトイズマーベルMARVELアベンジャーズブラックコスチュームシンビオートマーベルレジェンドハズブロトイビズアメコミヴェノムRAHメディコムトイスーペリアスコーピオンオクトパスドクオックエディレトロパッケージヴィンテージヴェノムプールデッドプールトキシンモンスターヴェノムフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
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