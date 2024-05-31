現代語訳正法眼蔵　第ニ巻〜第九巻　西嶋和夫著　金沢文庫刊行

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商品詳細
西嶋和夫先生著の『現代語訳正法眼蔵』全13巻のうち、第二巻〜第九巻の８冊を出品します。中古本です。第一巻はありません！仏教、禅宗、道元禅師、真理、坐禅、哲学、生き方に興味がある方におすすめします。掲載写真を見ていただき商品状態をご判断ください。一部のパラフィン紙に破レ、ヨレ一部のハードカバーにシミ、焼ケ第二・第三巻に鉛筆での書き込み箇所有り書籍中身はほとんど未使用に近いです。途中で勉強を中断したことによるのでしょう。〈発行時期〉第二巻：平成９年８月七版発行第三巻：平成７年２月七版発行第四巻：平成14年７月八版発行第五巻：平成11年６月八版発行第六巻：平成７年11月六版発行第七巻：平成12年２月七版発行第八巻：平成６年８月六版発行第九巻：平成６年８月六版発行#道元禅師 #沢木興道 #坐禅 #坐禅#真理 #哲学発送はヤマト運輸を利用して、らくらくメリカリ便で行なう予定です。
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