B-PROJECT 流星＊ファンタジア Switch ソフト プラチナ会員限定版 ...

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商品詳細
B-PROJECTBプロ流星ファンタジアNintendoSwitchソフトプラチナ会員限定版超限定版-THRIVE\u0026KiLLERKiNGver.＊特典＊・Switchソフト(パッケージ版)・限定BOX・ビジュアルブック・ドラマCD＆サウンドトラック・缶バッジ7種・アクリルスタンド7種・2L判ブロマイド・2L判ブロマイド写真が全てになります。新品未開封品⚠️ソフトのみ開封済ですが、やる機会がなかったためソフトは使用しておりません。ぷちぷちで梱包し、メルカリ便で発送致します。特典やソフト等のバラ売り予定はございません。即購入OK下記にてBプログッズをまとめています。おまとめ配送可能です。#sl_Bpro#BPROJECT#Bプロ#キタコレ#北門#倫毘沙#是国#竜持#THRIVE#愛染#健十#金城#剛士#阿修#悠太#MooNs#増長#和南#音済#百太郎#釈村#帝人#野目#龍広#王茶利#暉#KiLLERKiNG#キラキン#不動#明謙#殿#弥勒#寺光#遙日#唯月
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