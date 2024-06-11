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SONY PlayStation3 CECH-3000A 他6台まとめ売り
商品番号 B38160450707
商品名

SONY PlayStation3 CECH-3000A 他6台まとめ売り
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コメントなし即購入歓迎★★無言、最後までアプリ通知のみのお取引OK★◆通電のみ確認済み　CECH-3000A×2(白・黒)　CECH-3000B×1　CECH-2500B×1　◆通電不可　CECHB00×2◆動作未確認　コントローラー×2　コントローラーケーブル×2　映像出力ケーブル×3　　全てジャンク扱いでの出品です。　中古品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いします。◆商品発送　商品の梱包は、サイズに合わせて簡易包装を基本としております。　ゆうゆう又はらくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。　ご指定がある場合は事前にお知らせ下さい。SONYPlayStation3CECH-3000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイププレイステーション3ps3本体ジャンク#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/ordering290779.html
http://narcologia.ru/goods/approximate93320.html
http://narcologia.ru/goods/choice889185.html
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