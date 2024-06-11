SONY PlayStation3 CECH-3000A 他6台まとめ売り

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商品詳細
★コメントなし即購入歓迎★★無言、最後までアプリ通知のみのお取引OK★◆通電のみ確認済み CECH-3000A×2(白・黒) CECH-3000B×1 CECH-2500B×1 ◆通電不可 CECHB00×2◆動作未確認 コントローラー×2 コントローラーケーブル×2 映像出力ケーブル×3 全てジャンク扱いでの出品です。 中古品になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いします。◆商品発送 商品の梱包は、サイズに合わせて簡易包装を基本としております。 ゆうゆう又はらくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。 ご指定がある場合は事前にお知らせ下さい。SONYPlayStation3CECH-3000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイププレイステーション3ps3本体ジャンク#ソニー#SONY
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