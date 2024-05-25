専用　　enhypen エナプ　ペンライト

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取り置き 専用です3回ほどライブで使用しました。箱と付属トレカはないです。トレカは別のページに販売されているメンバーもいるのでコメントくださればお値下げ可能です。他の商品と購入してくださる方はお値下げ可能です。数回使用しているため神経質な方はご遠慮ください電池は抜いての発送になります。weverseshopにて購入しました。#enhypen#エナプ