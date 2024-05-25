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BLUE GIANT SUPREME 全巻
商品番号 Q89422002293
商品名

BLUE GIANT SUPREME 全巻
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

ブルージャイアントシュプリーム　全巻　1〜11巻状態は写真の通りです。新品を買ったものもあれば、中古で揃えたものもあります。（特に8巻は上の方にヤケがあります）当方では一読のみです。読む分には特段支障ありません。細かいことを気になさらない方、よろしければご検討ください。
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