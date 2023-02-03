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商品詳細
観覧して頂きありがとうございます！ニンテンドー3DS、充電器、カセットのセットになります！・3DSは箱付き・3DSの中央部と上部に小さな傷があります・充電する際に時々接触が悪い場合がございます・タッチペンとARカードはごさいません・妖怪ウォッチバースターズのカセットケースはございません【カセット】・モンスターハンター4・モンスターハンター4G・ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3・ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3プロフェッショナル・スナックワールドトレジャラーズ・大乱闘スマッシュブラザーズ・マリオパーティースターラッシュ・ルイージマンション2・スーパーマリオ3Dランド・ドラゴンクエストVI幻の大地・ドラゴンクエストIV星空の守り人・ドラゴンクエストIV導かれし者たち
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