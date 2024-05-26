掛け軸 西国三十三ヶ所霊場巡拝 御寶印譜 絹本 希少 軸装 仏事 掛軸 美品

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掛け軸 西国三十三ヶ所霊場御印譜軸 西国集印完成軸（新品）

掛け軸西国三十三ヶ所霊場巡拝御寶印譜絹本希少軸装仏事掛軸美品です。サイズ（本紙）435×1321ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 西国三十三ヶ所霊場巡拝 西国三十三ヶ所霊場 西國三十三観音霊場 御寶印譜 寶印 宝印 南無観世音菩薩 高野山奥之院 仏事 真言宗 お遍路 お遍路さん 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#西国三十三ヶ所霊場巡拝#西国三十三ヶ所#御寶印譜#仏事#法事#法要#お彼岸#お盆#遍路#お遍路#お遍路さん#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話